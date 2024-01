L'economica cinese arranca, ma per Xi è più importante lo yuan

La Cina continua a deludere i mercati finanziari. Una serie di dati macroeconomici negativi – crescita del pil nel 2023 (+5,2 per cento) ai minimi da trent’anni, vendite al dettaglio a dicembre sotto le attese (+7,4 per cento), popolazione in calo per il secondo anno consecutivo, prezzi delle nuove abitazioni giù ai minimi dal 2015 – ha mandato in rosso la Borsa di Hong Kong che tra martedì e mercoledì ha perso oltre il 4 per cento. È solo l’ultimo di una lunga serie di cali che ha portato il listino asiatico, quello storicamente più aperto agli investitori internazionali, a perdere il 14 per cento nel 2023 (Shanghai, mercato più domestico, ha fatto -18 per cento nello stesso anno). E questo a fronte dell’andamento opposto delle Borse occidentali (europee e americane) che lo scorso anno hanno guadagnato più del 20 per cento. Un’asimmetria fin troppo evidente. Eppure, quello appena passato è stato l’anno della riapertura del Dragone dopo tre di politica zero Covid. Ma le grandi aspettative che questo aveva suscitato tra gli investitori sono andate deluse e così il declino di Shanghai e Hong Kong rappresenta forse il segnale più evidente della scarsa capacità o volontà del governo di Xi Jinping di ricreare un ambiente market-friendly dopo gli interventi normativi sui settori immobiliare e tecnologico che negli ultimi anni hanno scoraggiato i capitali privati.

