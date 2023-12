La Cina censura i post sull'economia in crisi e così si autodenuncia

Nei giorni scorsi alcuni utenti del social network cinese, Weibo, hanno segnalato di aver ricevuto un avvertimento dalla piattaforma che li esortava a “evitare di esprimere pessimismo riguardo all’economia” della Repubblica popolare cinese. Il messaggio è arrivato agli economisti e agli utenti “influenti” che condividono analisi di economia e politica finanziaria sui social. L’economia cinese è in crisi ormai da tempo così come il mercato immobiliare, e gli ultimi dati pubblicati venerdì mostrano che la ripresa di Pechino dopo la pandemia è rimasta lenta, con una debole fiducia dei consumatori e una crisi immobiliare senza precedenti. Ma il leader Xi Jinping, che non vuole mostrare né far uscire dal paese i segnali (ormai sempre più evidenti) di debolezza, silenzia la sua intellighenzia con lo strumento che conosce meglio: la censura. Così nel migliore dei casi invia messaggi di avvertimento sui suoi social, dando la possibilità di “correggersi”, nel peggiore elimina per sempre da internet post e profili. Un utente si lamenta sui social scrivendo che “per gli utenti importanti” un avvertimento simile equivale a un segnale di cortesia. Mentre “per gli utenti comuni come me, possono semplicemente cancellare l’account, tanto non importa a nessuno se sparisce”. Come è successo venerdì con l’account dell’economista cinese Ma Guangyuan, bannato da Weibo per “aver criticato il mercato finanziario” e aver condiviso alcune osservazioni sulle azioni delle aziende in borsa.

