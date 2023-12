Hong Kong boicotta le elezioni "per patrioti"

I cittadini di Hong Kong hanno alzato la voce contro le prime elezioni locali dall’imposizione da parte di Pechino della legge sulla sicurezza nazionale ignorandole. L’affluenza al voto di domenica è stata la più bassa dalla consegna dell’ex colonia britannica al governo della Repubblica popolare cinese, nel 1997: sono andati alle urne meno di 1,2 milioni di abitanti, appena il 27,5 per cento degli aventi diritto. Tutto è cambiato dalle ultime elezioni del 2019, quando il 71,2 per cento degli abitanti si era presentato al voto dopo mesi di proteste antigovernative e il movimento pro democrazia aveva ricevuto una vittoria schiacciante. Ora a Hong Kong non esiste più opposizione né dissenso, tutti gli attivisti pro democrazia sono in prigione o sono fuggiti all’estero, estromessi dalle elezioni. Anche il sistema elettorale per queste elezioni è cambiato radicalmente, lasciando spazio solo ai candidati “patrioti”, cioè coloro che garantiscono assoluta fedeltà e lealtà al governo cinese.

