Così la guerra ibrida cinese contro le presidenziali a Taiwan si sta intensificando

L'influenza di Pechino sull'opinione pubblica di Taipei in vista delle elezioni, spiegata dal segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale di Taiwan, Koo Li-Hsiung

Taipei. Secondo alcuni funzionari del governo taiwanese, con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali il prossimo mese, si starebbe facendo più intensa la guerra cognitiva della Repubblica popolare cinese contro l’isola de facto indipendente che Pechino rivendica come proprio territorio. “Ogni volta che abbiamo le elezioni dobbiamo affrontare un incremento delle minacce cinesi”, dice Koo Li-Hsiung, segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale di Taiwan, durante un incontro con alcuni giornalisti nel palazzo presidenziale di Taipei. Ieri il ministero della Difesa nazionale nel suo aggiornamento militare quotidiano ha annunciato la rilevazione, nella notte tra giovedì e venerdì, di 26 aerei dell’Esercito popolare di liberazione (Epl): “13 hanno attraversato la linea mediana dello Stretto”, dice Koo, insieme a un pallone aerostatico cinese, passato a sud-ovest della città portuale di Keelung, a nord di Taiwan, per poi continuare verso l’oceano pacifico e scomparire. Ma se le esercitazioni dell’Epl fanno parte della quotidianità dell’isola, nel contesto elettorale Pechino starebbe aumentando la propria influenza sull’opinione pubblica. Secondo Koo le intimidazioni cinesi toccano “tutti gli aspetti della società taiwanese: manovre militari, pressione diplomatica, disinformazione”, e quest’ultimo punto ha a che vedere in particolar modo con le elezioni.