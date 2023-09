L'economia cinese va malissimo, ma Xi non vuole indebitarsi

Il calo delle esportazioni cinesi ad agosto (meno 8,8 per cento), sebbene inferiore di qualche punto alle attese degli analisti, e la contrazione delle importazioni nello stesso mese (meno 7,3 per cento) sono solo gli ultimi dati che mostrano il progressivo deterioramento economico che sta logorando la leadership di Xi Jinping. Quest’ultimo, come si legge da alcune indiscrezioni del Nikkei, sarebbe stato preso di mira dagli anziani del Partito comunista, durante gli incontri a porte chiuse che ogni anno si tengono a Beidaihe, proprio perché non riesce a contrastare il declino economico del paese. E lunedì è stato annunciato che Xi non parteciperà al prossimo G20 delle principali economie globali.

