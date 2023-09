Così la Via della seta in Italia passa direttamente dai comuni

Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni cerca un modo per uscire dal progetto strategico cinese senza danni, la lobby di Pechino fa accordi fumosi con le realtà locali. Chi c'è dietro alla Via della seta degli enti locali e perché ha un'attenzione particolare per le zone industriali italiane

E’ una straordinaria capacità cinese, quella di adattarsi alle circostanze, all’aria che tira, cambiare forma ma non sostanza, sapere sempre a chi rivolgersi e quando. E non a caso, sin dal suo lancio dieci anni fa, era difficile capire cosa fosse esattamente la Via della seta: un progetto fumoso e adattabile a ogni frase, a ogni circostanza. E così, ora che il governo centrale di Roma cerca una scappatoia per uscire senza danni dal progetto strategico cinese a cui aveva aderito quattro anni fa, durante il governo gialloverde – non perché “ce lo chiede l’America”, come si sente dire spesso, ma perché le condizioni internazionali e la postura della leadership cinese vicina ai dittatori, assertiva e aggressiva, l’hanno resa un problema – Pechino rilancia soprattutto in Italia un’altra Via della seta.