L'Aia non chiede il cessate il fuoco a Gaza

La misura chiesta dal Sudafrica non passa, la Corte internazionale di giustizia chiede allo stato ebraico di intraprendere misure urgenti, punire l'incitamento al genocidio, assicurare gli aiuti umanitari. Il processo va avanti, in un mese Gerusalemme dovrà portare i dettagli ai giudici

Non era oggi il giorno preposto per deliberare sulle accuse di genocidio contro Israele, oggi all’Aia si decideva se portare avanti il caso e se accettare la richiesta del Sudafrica di ordinare a Israele delle misure provvisorie. Il Sudafrica a fine dicembre aveva presentato il caso alla Corte internazionale di giustizia ai sensi della Convenzione sul genocidio del 1948, Israele aveva chiesto di archiviare il caso. Oggi non si è deciso nulla nel merito dell’accusa per genocidio, il caso richiederà anni, la Corte ha ordinato a Israele di intraprendere delle misure urgenti per prevenire un genocidio dentro alla Striscia di Gaza, di punire l’incitamento al genocidio dentro al paese e di presentare entro un mese un rapporto dettagliato con tutte le misure intraprese. Secondo la giuria, composta da diciassette giudici, “almeno alcuni degli atti e delle omissioni commessi da Israele a Gaza sembrano poter rientrare nelle disposizioni della convenzione”.