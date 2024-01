Nessun vittimismo, davanti alla Corte la difesa di Israele è decisa

Galit Rajuan fa parte della squadra degli avvocati che rappresenta Israele all’Aia. Ha preso la parola davanti ai giudici della Corte internazionale di giustizia, e ha iniziato a elencare tutti i posti civili che Hamas ha trasformato in luoghi di guerra. Scuole, ospedali, moschee, case. Poco prima di terminare l’esposizione, corredata di prove, Rajuan ha sospirato: “L’elenco è ancora lungo… per l’uso di ospedali come scudi, in violazione di ogni legge umanitaria internazionale, pazienti e personale medico sono in pericolo”. Rajuan ha parlato con calma, scandito i crimini, la sua linea difensiva si basa sulle evidenze. L’Aia è un palcoscenico, sul quale Israele sente non soltanto la responsabilità della difesa, l’isolamento – che ieri si è fatto meno forte con la decisione della Germania di intervenire come parte terza contro l’accusa di genocidio – ma anche la possibilità di esporre al mondo i crimini di Hamas. Non tutti gli israeliani, all’Aia vedono l’ingiustizia: “Capisco il sentimento, ma non sono d’accordo – dice al Foglio Yuval Elbashan, scrittore, avvocato, attivista – Non condivido neppure i paragoni con gli anni Quaranta: noi all’Aia abbiamo una voce. E’ terribile, possiamo definirlo un processo disgustoso, ma adesso noi siamo uno stato, la situazione è molto diversa: non siamo senza difese”. Nessun vittimismo, non c’è tempo, non c’è neppure la voglia di sentirsi vittima nelle parole di Yuval Elbashan.

