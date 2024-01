L'enfant prodige Gabriel Attal. Da dove viene il nuovo premier francese

Nessuno lo aveva visto arrivare. Nemmeno i retroscenisti più informati, quelli che fino a lunedì assicuravano che i nomi per il ruolo di primo ministro al posto dell’austera Elisabeth Borne erano tre e soltanto tre: Sébastien Lecornu, 37 anni, ministro della Difesa cresciuta nel gollismo ma salito rapidamente nelle gerarchie macroniste fino a diventare una figura imprescindibile dell’organigramma; Julien Denormandie, 43 anni, ex ministro dell’Agricoltura e membro del cerchio magico che costruì la candidatura vincente di Macron nel 2017 attraverso la creazione di République en marche!; Richard Ferrand, 61 anni, ex barone del socialismo che nel 2016 ha abbracciato il macronismo e non lo ha più mollato, segretario generale di En marche!, e in seguito deputato e presidente dell’Assemblea nazionale. Nessuno lo aveva visto arrivare Gabriel Attal, 34 anni, con quel volto ancora fanciullesco ma già con un’esperienza politica di rilievo, nel cv le migliori scuole della République e l’aria di chi sa di avere un grande destino davanti a sé. In pochi, di certo, immaginavano che questo ragazzo fosse già pronto per tale promozione, anche se quando ha preso le redini dell’Education nationale lo scorso giugno, ossia del ministero dell’Istruzione, si era subito distinto per carisma e personalità, facendo ombra ai suoi colleghi grazie a un talento di comunicatore fuori dal comune e a un sorriso contagioso, imponendo il marchio Attal con idee forti e precise, a partire dal divieto dell’abaya a scuola, il velo integrale che scopre soltanto l’ovale del viso ed è indossato da sempre più ragazze musulmane, e il ritorno delle uniformi (per ora è una sperimentazione in alcuni istituti).

