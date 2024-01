Tutte le nuove nomine con cui Macron prova a salvare la sua eredità politica

Il nuovo governo francese diretto da Gabriel Attal rappresenta un cambiamento che apre nuovi scenari nel gioco politico parigino. La fine del 2023 era stata difficile per la presidenza Macron, con la travagliata adozione della legge sull’immigrazione. Fra una maggioranza risicata in parlamento e un indice di gradimento debole, l’orizzonte di Emmanuel Macron sembrava assai grigio. Vi era quindi una relativa necessità per Macron di uscire dall’angolo e aveva annunciato un rilancio politico per l’inizio del 2024. Con la designazione di Attal a capo del governo, Macron riprende l’offensiva politica. Lo scopo primario è quello di dinamizzare il proprio campo nel contesto delle elezioni europee. I sondaggi attualmente premiano il Rassemblement National con una Marine Le Pen che beneficia automaticamente della crescita del “partito degli scontenti” della presidenza Macron, essendo la principale oppositrice già posizionata come potenziale alternativa per le presidenziali del 2027.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE