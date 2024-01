Con Attal il governo francese va a destra. Le nomine del nuovo premier

Le due grandi sorprese del rimpasto di governo annunciato oggi a Parigi sono Rachida Dati, che a quindici anni dal suo ultimo giorno da Guardasigilli è chiamata a dirigere il ministero della Cultura, e Stéphane Séjourné, segretario generale di Renaissance (il partito macronista), promosso al Quai d’Orsay, ossia al ministero degli Esteri. Star della belle époque del sarkozysmo, Dati arriva al posto di Rima Abdul-Malak, esponente dell’ala sinistra della macronia, che saluta dopo solo un anno e mezzo e un bilancio non certo entusiasmante. La nomina dell’ex Guardasigilli è una mano tesa ai gollisti, il cui sostegno, vista l’assenza di maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale, è imprescindibile per le future riforme, ma la prima reazione è stata dura e i Républicains hanno espulso la Dati. “Buona fortuna agli attori del mondo della cultura, in vista delle difficoltà che attraverseranno”, ha subito attaccato la nemica storica di Dati, Anne Hidalgo, sindaca socialista di Parigi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE