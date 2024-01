Così Russia, Cina e America si contendono l'Artico

Roald Amundsen, il celebre esploratore norvegese, ci mise tre anni, dal 1903 al 1906, per navigare attraverso il leggendario Passaggio a nord ovest, lo stretto che collega l’Oceano Atlantico al Pacifico. Ma nell’estate del 2007, per la prima volta la via d’acqua fu libera dalla calotta ghiacciata. Rimane a tutt’oggi complicata da attraversare, senza l’aiuto di un potente rompighiaccio. Ma la strada è segnata. I ghiacciai una volta eterni del Polo nord si stanno sciogliendo a una velocità mai registrata in precedenza. Le temperature registrate nell’Oceano Artico la scorsa estate erano da 1 a 4 gradi centigradi superiori alla media ventennale tra il 2000 e il 2020. Ma il loro rapido aumento, in un’area storicamente dedicata soprattutto alla cooperazione scientifica e alla ricerca, va di pari passo con quello delle tensioni geopolitiche e sta già configurando un’inedita minaccia alla sicurezza globale.

