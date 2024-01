L'agenda comune a solidarietà limitata dei nemici di Israele

Era iniziata come una guerra breve in tre passaggi: missione aerea, operazione via terra, costituzione di una zona di sicurezza tra Israele e la Striscia di Gaza. Prima che i soldati israeliani entrassero nella Striscia, i calcoli erano molto diversi. Poi l’operazione via terra è iniziata e i tempi sono cambiati, mentre gli obiettivi rimangono gli stessi e si mettono in fila i rischi che crescono e il tentativo di costruire una nuova infrastruttura per garantire la sicurezza dello stato ebraico: “Ci vuole tempo per rimuovere la minaccia”, dice al Foglio Avital Leibovich, direttrice dell’American jewish committee in Israele. “Dopo il 7 ottobre, quando i commando di Hamas hanno colpito i kibbutz confinanti con la Striscia di Gaza, sono trascorse tre settimane prima che l’esercito arrivasse a mettere a punto l’ingresso nella Striscia. Quello che hanno trovato all’interno era diverso da ciò che pensavano di trovare all’inizio. E’ stato subito chiaro che ci sarebbe voluto del tempo prima di eliminare Hamas. Quando operi dall’aria vedi alcune cose, dall’interno tutto cambia e i soldati hanno scoperto l’arsenale che Hamas aveva ammassato tra strade, abitazioni, ospedali, scuole. Anche le informazioni che Israele ha raccolto interrogando i terroristi catturati durante l’attacco ai kibbutz sono servite a capire meglio che tipo di nemico fosse diventato Hamas”. Il quadro è cambiato dal 7 ottobre e lo sguardo che prima era concentrato sulla Striscia, si sta espandendo, coinvolge ogni lato di Israele.

