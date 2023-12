Quasi la metà dei musulmani in Francia considera il 7 ottobre un atto "di resistenza"

Parigi. I massacri di Hamas lo scorso 7 ottobre? Per il 45 per cento dei francesi di confessione musulmana sono state “azioni di resistenza contro la colonizzazione” israeliana. È questo uno dei dati più inquietanti dello studio “Quels regards portent les français musulmans sur le conflit israélo-palestienien?”, condotto dall’Ifop, il più autorevole istituto sondaggistico francese. Lo studio, realizzato per la rivista Écran de veille, mette in luce la grande frattura tra i francesi di religione islamica e il resto della popolazione in merito al conflitto nel vicino oriente. “Le atrocità commesse contro i civili israeliani sembrano suscitare meno indignazione tra i musulmani”, ha dichiarato alla Tribune du dimanche François Kraus, direttore del polo Politique et Actualités dell’Ifop: “Solo una minoranza dei musulmani li qualifica come atti terroristici (29 per cento, contro una media nazionale del 54) e come crimini di guerra (26 contro 36)”. Ma c’è un altro dato che fa rabbrividire: il 19 per cento dei francesi musulmani, ossia uno su cinque, simpatizza per i terroristi di Hamas. E la percentuale sale al 24 per cento nella fascia tra i 15 e i 24 anni, addirittura al 28 per cento tra i musulmani che frequentano la moschea almeno una volta a settimana. Altra differenza rispetto ai loro compatrioti: il 62 per cento dei francesi di confessione islamica giudica appropriata l’espressione “pulizia etnica” per qualificare le operazioni degli israeliani in Cisgiordania, percentuale che scende al 38 per cento nel resto della popolazione.

