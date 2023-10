Il silenzio di Mélenchon su Hamas rischia di mettere fine alla coalizione delle sinistre

La France insoumise ha un problema con l'antisemitismo e il suo leader non condanna Hamas. Ora la Nupes è a rischio e l'opposizione chiede che il partito sia perseguitato per apologia del terrorismo

Quando l’ex primo ministro francese, Manuel Valls, disse nel 2017 che una certa gauche giacobina aveva delle frequentazioni antisemite, Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise (Lfi), e i suoi compagni di partito, lo accusarono di essere un infiltrato della destra nel campo socialista, un sabotatore dell’unione delle sinistre. Ma l’ex capo del governo francese aveva soltanto messo in luce prima degli altri una realtà che in questi giorni, dopo l’offensiva terroristica di Hamas contro Israele, è sotto gli occhi di tutti: La France insoumise ha un problema con l’antisemitismo. La mancata condanna di Hamas come gruppo terroristico da parte della formazione di Mélenchon non conferma soltanto il pensiero sulfureo della France insoumise, ma rischia anche di mettere fine alla Nupes, la coalizione delle sinistre (socialista, comunista, ecologista) all’Assemblea nazionale.