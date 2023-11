Il femminismo "a geometrie variabili" di Parigi che rende invisibili le donne israeliane 

Parigi. “Ci siamo sentite emarginate. Ho provato un grande senso di solitudine e di fallimento”. Camille Vizioz-Brami, consigliera del Partito socialista nel XX arrondissement di Parigi, era presente sabato scorso alla partenza della manifestazione contro le violenze sulle donne, a place de la Nation, organizzata dai collettivi Nous Toutes e Grève féministe. È venuta assieme ad altre duecento manifestanti di confessione ebraica del collettivo “7 octobre” per denunciare il silenzio delle organizzazioni femministe francesi sul femminicidio di massa perpetrato da Hamas, con donne stuprate, torturate, rapite, umiliate perché ebree. Ma Camille e le altre non hanno potuto unirsi al corteo: sono state minacciate, insultate e accerchiate da alcuni esponenti dell’estrema sinistra mentre scandivano gli slogan “Metoo unless you are a Jew” e “Féministes, votre silence vous rend complices”. “Mentre facevamo il tour della piazza aspettando l’inizio della manifestazione, siamo state prese in disparte da alcuni uomini del Nouveau parti anticapitaliste (il partito della gauche radicale che ha definito Hamas un movimento di “resistenza”, ndr) e di Révolution permanente (organizzazione di estrema sinistra, ndr)”, ha raccontato Léa, 48 anni, che, come la maggior parte delle partecipanti del collettivo “7 octobre”, indossava dei leggings macchiati di rosso tra le gambe. Per evitare che la situazione degenerasse, è stato necessario l’intervento del Servizio di protezione della comunità ebraica (Spcj) e in seguito dei Crs, i poliziotti antisommossa. “Siamo rimaste due ore a place de la Nation, protette da un cordone di Crs, mentre le altre avevano il diritto di manifestare”, ha raccontato una professoressa di storia a Libération.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE