L'antisemitismo quotidiano di Francia

C’è chi ha tolto la mezuzah dalla porta di casa, chi non prende più Uber, chi ha rimosso il proprio nome e cognome dalla cassetta delle lettere e chi come Yaël, 31 anni, si è sentita dire queste parole quando è entrata da un parrucchiere nella banlieue di Gagny: “Sei ebrea, non ti taglierò i capelli”. Minacce, discriminazioni, aggressioni, è questa la quotidianità dei francesi di confessione ebraica, vittime di una spaventosa recrudescenza dell’antisemitismo dallo scorso 7 ottobre, giorno in cui Hamas ha lanciato la sua offensiva terroristica contro Israele. Il Figaro, ieri, ha raccolto le testimonianze di alcuni ebrei francesi, costretti a nascondere la propria identità per paura di ritorsioni.

