Per paura di essere identificati come ebrei, in Francia si cancellano i nomi

A prima vista, non è cambiato nulla nei locali dell’associazione ebraica Olami, al piano terra di un ex panificio a Saint-Mandé, nella Val-de-Marne. Ma dal 7 ottobre, l’associazione ebraica ha adottato nuove abitudini. La grande porta a vetri che dà sulla strada, sempre aperta, adesso è chiusa a chiave e le tende sono tirate. Il campanello è stato sostituito da un citofono con videosorveglianza e sono state installate altre tre telecamere per filmare le diverse stanze del locale. In tutte le stanze sono stati posizionati sugli scaffali bombolette lacrimogene. “Per la prima volta dal 1945, gli ebrei francesi hanno paura al punto da nascondersi”, confessa la filosofa Elisabeth Badinter all’Express, che allo choc antisemita dedica un’inchiesta.

