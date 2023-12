Nei Paesi Bassi nessuno vuole governare con Wilders, ma qualcuno dovrà farlo. Danze di coalizione

Basta un foglietto per riassumere a che punto è la formazione del nuovo governo olandese: “Non con Pvv e Bbb”. Spunta dalla cartellina di Pieter Omtzigt, a favore di telecamere. Difficile credere a una svista: il leader del Nuovo contratto sociale si era trovato dall’altra parte della barricata soltanto due anni fa, quando un appunto sfuggito alla responsabile delle scorse consultazioni aveva rischiato di far saltare sul nascere il Rutte IV. Un giro di urne più tardi, a quasi un mese dall’exploit elettorale di Geert Wilders, la situazione non appare molto più stabile. Il primo scout designato dall’ultradestra per la fase esplorativa – Gom van Strien, Pvv – è durato tre giorni: su di lui penderebbe una denuncia per frode. Wilders non sapeva. Potrebbe quasi essere un colpo di fortuna, perché l’imbarazzo ha costretto i sovranisti a virare su un profilo al di sopra di ogni sospetto: Ronald Plasterk, ex ministro dell’Interno e pezzo grosso del PvdA di Timmermans. Che ha detto, lunedì sera: “Un esecutivo di destra è possibile e doveroso. I cittadini lo vogliono. Ma è tempo che i leader di questi quattro partiti si guardino profondamente negli occhi”.

