Perché la crisi giapponese ci riguarda

Finito l’anno della presidenza del G7, in Giappone i problemi politici interni hanno investito la leadership del primo ministro Fumio Kishida e dell’intero Partito liberal democratico. Ma per la terza economia del mondo, uno dei partner più forti e cruciali dell’alleanza occidentale nell’area dell’Indo-Pacifico, non si tratta solo di una questione politica. È un problema più ampio, legato alla struttura democratica del paese e la sua credibilità sullo scenario internazionale sempre più condiviso e connesso, una crisi che rischia di far saltare uno dei governi più decisivi nella postura dell’alleanza democratica contro le minacce contemporanee rappresentate da Russia e Cina.

