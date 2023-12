Le vie alternative alla Via della seta, compresa quella europea

Ieri la leadership cinese ha commentato ufficialmente l’uscita dell’Italia dalla Via della seta. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha detto che il terzo Forum sul progetto strategico, che si è tenuto a ottobre e al quale il governo italiano ha deciso di non inviare alcun rappresentante (c’era solo l’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti), “dimostra l’enorme fascino e l’influenza globale della cooperazione sulla Via della seta”. E poi ha aggiunto che “la Cina si oppone fermamente ai tentativi di diffamare e sabotare la Via della seta o di alimentare il confronto e la divisione tra blocchi”. E del resto ieri era la giornata del dialogo con l’Europa, il giorno del summit e dell’atteso incontro con i vertici dell’Unione: il presidente del Consiglio Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno incontrato il leader cinese Xi Jinping e il premier Li Qiang.

