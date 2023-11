Boualem Sansal: “Il pericolo di attacchi agli ebrei in Europa è altissimo”

“Per l’islamismo, Hamas è come il Saladino che sconfigge i crociati”. Parla il celebre romanziere algerino finito “su tutte le liste nere”, in patria e a Parigi, per aver firmato l’unico grande appello di personalità islamiche in difesa di Israele

“Per il mondo arabo e musulmano il 7 ottobre rappresenta una vittoria immensa, grande quanto la vittoria di Saladino contro il re di Gerusalemme che il 2 ottobre 1187 rese la città tre volte santa all’islam fino al 1948. La data va segnalata, è simbolica”. Così parla al Foglio il celebre romanziere algerino Boualem Sansal, l’autore di “2084” e altri romanzi di successo (in Francia per Gallimard, in Italia per Neri Pozza) e finito “su tutte le liste nere”, in patria e a Parigi. Sansal sull’Express ha firmato l’unico grande appello di personalità islamiche in difesa di Israele. “Il 7 ottobre ha dimostrato che Israele non era più invincibile e che un pugno di mujaheddin poteva distruggerlo, spezzare l’unità del paese e insediare permanentemente la sua popolazione nel terrore” continua Sansal. “Ha cancellato in un colpo solo tutte le umiliazioni politiche e militari subite dagli arabi, a partire dalla ‘Nakba’ e dalle guerre perdute che seguirono del 1948, 1967 e 1973. I bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza hanno mobilitato il mondo arabo e l’opinione internazionale attorno ai palestinesi e ad Hamas, ieri vista da tutti come un’organizzazione terroristica asservita all’Iran. L’attentato del 7 ottobre ha chiuso definitivamente Israele nella trappola di infinite rappresaglie, esponendolo così alla tentazione di ripristinare la propria invincibilità e sfuggire alla stessa umiliazione. Infine, il 7 ottobre farà uscire l’islam dal vittimismo e dalla miseria in cui è sprofondato per decenni e gli restituirà l’immagine gloriosa che aveva al tempo delle grandi conquiste dal VII al XII secolo”.