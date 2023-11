È iniziata la tregua tra Israele e Hamas

Sono entrati nella Striscia di Gaza dal valico di Rafah i primi camion con gli aiuti umanitari e la prima autocisterna di carburante

Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere – e niente di più – per capire cosa succede dopo l'attacco di Hamas a Israele

Sono entrati nella Striscia di Gaza i primi camion di aiuti umanitari

Circa una ventina di camion che trasportano cibo, medicine, acqua oltre a cisterne di carburante hanno fatto ingresso nella Striscia di Gaza dal valico di Rafah, ha reso noto la Mezzaluna rossa egiziana nel Nord Sinai.

Israele aveva provato a imporre l'assenza di rifornimenti di carburante alla Striscia in quanto questo sarebbe finito interamente nelle mani dei terroristi di Hamas. La negoziazione del Qatar però ha fatto in modo che entrassero almeno tra i 120mila e i 150mila litri di carburante al giorno garantendo che sarà portato direttamente nei luoghi che ne hanno bisogno, come gli ospedali, e non riuscirà a finire nelle mani di Hamas.

È iniziata la tregua

È iniziata alle 6 di questa mattina la tregua nei combattimenti tra Israele e Hamas. Dovrebbe durare quattro giorni. Nel pomeriggio è attesa la liberazione di 13 ostaggi israeliani, per lo più donne e bambini. In seguito torneranno in libertà anche una trentina di donne e di minorenni palestinesi detenuti in Israele. La sospensione temporanea dei combattimenti dovrebbe riguardare anche il confine settentrionale di Israele, dopo ripetuti scontri a fuoco fra l'esercito e gli Hezbollah libanesi.

Prima dell'inizio della tregua l'esercito israeliano ha fatto esplodere un tunnel scavato sotto all'ospedale al Shifa di Gaza.

Dopo circa mezz'ora dall'inizio della sospensione delle ostilità il sistema di difesa aerea Iron Dome ha intercettato un razzo sparato dalla Striscia di Gaza verso i kibbutz israeliani di frontiera di Kissufim ed Ein Ha-Shlosha. Non sono stati segnalati danni e reazioni da parte israeliana.