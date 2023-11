Israele e l'equilibrio tra gli ostaggi e la tregua

I cinquanta ostaggi israeliani sono stati in prigionia per quarantasette giorni, le ultime immagini che hanno visto sono state quelle della distruzione dei loro kibbutz, della violenza contro le loro famiglie. Molti non sapranno neppure cosa è accaduto a genitori, figli, fratelli. Torneranno in un paese cambiato e stravolto, in un paese in guerra. Tra i cinquanta ostaggi che dovrebbero essere rilasciati da domani ci sarà anche Avigail Mor Idan, una bambina di tre anni. L’ultima immagine che ha visto è l’esecuzione dei suoi genitori il 7 ottobre a Kfar Aza. Suo padre Roee era un fotografo e ha ripreso i primi momenti dell’attacco di Hamas. Il governo ha preparato la lista dei centocinquanta palestinesi che saranno scambiati e la Corte suprema ha già bocciato i ricorsi. Tra i nomi si legge quello di un sedicenne che ha accoltellato un residente del quartiere di Bnei Brak a Gerusalemme, una donna che ha cercato di colpire un poliziotto. Un quindicenne che ha sparato contro dei cittadini radunati attorno alla tomba di Simone il Giusto. Sono tutti attentatori finiti nelle carceri israeliane ma non condannati per terrorismo. Israele doveva dire di sì a questo accordo, ha spinto fino al momento giusto, ha ridotto i giorni di tregua, ha offerto a Hamas la scappatoia umanitaria. Sul campo di battaglia, non saranno quattro giorni a cambiare la situazione. L’esercito procede per tappe e dopo la pausa intende completare quello che ha iniziato a nord: smantellare l’infrastruttura di Hamas. Ci sono delle tempistiche che coincidono tra le previsioni degli esperti e per completare questa fase ci vorranno ancora una settimana o dieci giorni. Finora sono stati trovati i corpi di circa 1.500 terroristi. A nord Hamas non ha la possibilità di riorganizzarsi, potrà fare di meglio a sud, dove si sposteranno in un secondo momento le operazioni di Israele. “Smantellare l’infrastruttura di Hamas è possibile, stiamo andando nella direzione giusta – dice al Foglio Kobi Michael, docente dell’Inss – bisogna fare in modo che dentro Gaza non ci sia più una forza in grado di aggredire Israele”. Quando la guerra si sposterà a sud cambierà, Michael suggerisce che sarà lunga, meno acuta, ma andrà avanti perché fermarsi è un rischio ancora maggiore per lo stato ebraico che combatte su cinque fronti: “E’ una guerra regionale che non ha a che fare soltanto con Hamas, combattiamo contro Gaza, contro la Cisgiordania, contro il sud del Libano, la Siria e lo Yemen e nessuno di questi è un attore indipendente, sono componenti di un asse che fa capo all’Iran ed è sostenuto da Russia e Cina”.

