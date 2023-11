La Palestina di Giulio Cesare. La lezione dimenticata del “Divide et impera”

Scrive Giulio Cesare che “in Gallia vi sono dei partiti [factiones] non soltanto in tutte le città e in tutti i cantoni e distretti, ma quasi addirittura in ciascuna famiglia” (Bellum gallicum, Libro 6, par. 11). Esattamente così nel grande medio oriente che ora ruota pericolosamente attorno al sottilissimo perno di Gaza. È quello che rende complicatissimo, apparentemente insolubile il problema. La Gallia, anzi, nella loro grande diversità e frantumazione, le Gallie di Cesare erano un puzzle di migliaia di pezzi. Il mondo islamico tutto attorno è un puzzle da milioni, anzi da un miliardo e mezzo di pezzi. Si dice palestinesi. In realtà si tratta di un caleidoscopio infinito di partiti, movimenti, famiglie, fedeltà personali a questo o quel capo, di clientele facenti capo a questo o quel paese della regione. Anche Hamas o la Jihad islamica, o Ezbollah, persino l’Autorità palestinese in Cisgiordania, fanno capo a questo o quel clan o referente. Eliminato uno, ne rispunta subito un altro, o molti altri. Villaggio per villaggio della Cisgiordania, città per città, quartiere per quartiere a Gaza. Senza contare le lotte a coltello per il potere e la leadership all’interno di ciascun clan, ciascun movimento, ciascuna famiglia, ciascuna cordata e sistema di clientele, oltre che tra gli stati e all’interno di ciascuno stato. Ci sono intere biblioteche di studi sull’argomento. I migliori quelli israeliani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE