Ha davvero senso per Xi Jinping seguire Putin? Una questione che ci riguarda

Le tensioni internazionali e le due guerre in corso – quella in Ucraina da 22 mesi e quella a Gaza da oltre un mese e mezzo – fanno male a tutti, sia in termini di prospettive di crescita economica sia in termini di stabilità politica. Ma forse alla Cina un poco di più. I dati dell’economia cinese sono quelli che sono, con una crescita stimata intorno al 5 per cento e gli squilibri interni che, con uno sviluppo così contenuto, diventano difficilmente sostenibili. Non è un caso che Pechino provi ad affacciarsi con un ruolo di mediatore e possibile interlocutore privilegiato dei paesi musulmani nella crisi mediorientale. Fino a ora con scarso successo, peraltro. E’ un’impresa sicuramente non facile, ma che testimonia della preoccupazione di Pechino per l’eventuale regionalizzazione o cronicizzazione della guerra che al momento coinvolge direttamente solo Israele e Hamas.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE