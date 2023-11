Von der Leyen è l'elemento di realismo nelle cordialità fra Biden e Xi

Era la notte del 24 ottobre scorso quando un B-52 dell’Aeronautica militare americana, che stava sorvolando le acque internazionali del Mar cinese meridionale, si è trovato all’improvviso di fronte uno Shenyang J-11 cinese, caccia bimotore molto più veloce e leggero del bombardiere strategico americano. Il jet cinese ha fatto delle manovre di disturbo intenzionali: è andato sopra all’aereo americano, poi dietro, poi di nuovo gli è precipitato davanti, fino ad arrivare a una distanza di soli tre metri. I piloti dell’aviazione dell’Esercito popolare di liberazione non sono nuovi a questo genere di attività, eseguite per bullismo: avvengono di continuo contro aerei americani e dei suoi alleati, per lo più nell’area del Mar cinese meridionale, che la Repubblica popolare cinese rivendica come proprio territorio pur non avendone diritto.

