A Menton nasce la scuola per denunciare e boicottare Israele. Le proteste nei licei francesi

Alla Science Po è nata un'iniziativa chiamata "Sciences Palestine" in sostegno ai residenti palestinesi "vittime del colonizzatore". Una condanna ad Hamas? Macché

Pochi giorni dopo l’attacco terroristico di Hamas contro Israele, a Sciences Po Menton, antenna della scuola-fornace delle élite francesi in Costa Azzurra, è nata un’iniziativa intitolata “Sciences Palestine”. I promotori di tale operazione, sui social, hanno manifestato il loro sostegno “ai resistenti palestinesi della banda di Gaza”, perché i palestinesi, a loro detta, sono solo ed esclusivamente “vittime” del “colonizzatore” Israele. Una parola di condanna verso Hamas? Macché. “Dobbiamo continuare a boicottare, a derubare e a sanzionare Israele”, hanno scritto. Per la loro iniziativa, dal retrogusto antisemita, sono stati redarguiti dalla direzione di Sciences Po Menton. La reazione? Giovedì, aizzati dal sindacato di estrema sinistra Solidaires étudiant.e.s, hanno bloccato l’accesso al campus, innalzando barricate con sedie, bidoni della spazzatura e barriere dei cantieri, per protestare contro “la censura della direzione”.