La stella di David, "il segno santificato dalla sofferenza e dal terrore”

Il giorno dopo l’attacco di Hamas è stata bruciata la bandiera di Israele. In Yemen, Pakistan, Iran e Iraq. Poi la voglia di dar fuoco alla stella di Davide è arrivata anche a New York, a Montreal, a Roma, a Bologna, a Salò, a Malmo davanti a una sinagoga, ad Aquisgrana, e in varie città tedesche. La stella è anche stata dipinta a Parigi, su muri di case, banche e negozi, per segnalare le abitazioni degli ebrei, nel modo simile in cui lo facevano i nazisti. La volontaria distruzione dello stendardo israeliano, o il suo utilizzo come segno identificativo-offensivo, come per designare un bersaglio, non si limita a mostrare avversione a un governo o alle sue politiche ma colpisce la storia del popolo che rappresenta, il suo orgoglio identitario. Ogni volta che si distrugge un simbolo si cerca di eliminare tutto quello che contiene.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE