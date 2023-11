Prendere sul serio papà Schlein quando ricorda chi sono i cattivi maestri su Israele

I giornali che amano poco la segretaria del Partito democratico hanno utilizzato le frasi sul conflitto in medio oriente concesse al Corriere del Ticino da Melvin Schlein, papà di Elly, per tentare di screditare la leader del Pd. Ragionamento: vedete? Nemmeno il papà di Schlein crede a quello che dice la figlia, perché mai dovrebbero crederle gli elettori? Il ragionamento è suggestivo ma rischia di far passare in secondo piano il merito di due affermazioni importanti di Melvin Schlein, già professore di Scienze politiche, una lunga carriera chiusa alla Franklin University di Lugano, figlio di ebrei ashkenaziti fuggiti nel 1913 dall’allora Impero austro-ungarico. Papà Schlein andrebbe elogiato più che per ragioni di opportunismo per la qualità delle sue affermazioni, che meriterebbero di essere ascoltate con attenzione non solo dalla figlia ma anche dai suoi elettori. Sia quando dice che “una certa parte della sinistra purtroppo ha finito per unirsi alle file dell’antisemitismo storico, quello di destra che è sempre lì, non se n’è certo andato, ed è un male che ci portiamo dietro, sempre pronto a risvegliarsi e ora ha trovato nuova forza”. Sia quando ricorda un’altra verità difficile da digerire per tutto quel fronte politico e culturale che ha deciso di mettere sotto processo la storia di Israele facendo proprio un pensiero divenuto mainstream: se in medio oriente ci fossero due popoli e due stati, la guerra non ci sarebbe e la ragione per cui invece la guerra vi è oggi è legata al fatto che Israele ha scelto di martoriare il popolo palestinese, negandogli l’opportunità di avere uno stato proprio.

