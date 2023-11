Il sostegno a Kyiv non è più incrollabile. Tutte le misure che l'Ue non riesce ad approvare

L'Europa è in stallo. Borrell non cita più il fondo da 20 miliardi per le forniture militari all'Ucraina. Manca la volontà politica

L’Unione europea non riuscirà a mantenere la promessa di fornire un milione di proiettili di munizioni all’Ucraina entro il marzo del 2024. I ventisette stati membri sono lontani da un accordo sulla proposta di concedere 50 miliardi di euro di aiuti finanziari a Kyiv nei prossimi quattro anni e si preparano ad abbandonare l’idea di creare un fondo da 20 miliardi per le forniture militari. Anche il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia sta accumulando sempre più ritardo, mentre la Commissione non ha ancora presentato alcuna proposta per usare gli attivi russi congelati a favore di Kyiv. Nel frattempo, il premier ungherese, Viktor Orbán, minaccia già il veto all’apertura dei negoziati di adesione dell’Ucraina, infischiandosene del parere positivo della Commissione e della volontà politica degli altri leader.