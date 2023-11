Così la Russia ha messo al buio Kyiv prima della pioggia di missili

Un lunedì di ottobre del 2022, la Russia aveva lanciato una raffica di missili su tutta l’Ucraina prendendo di mira le centrali elettriche e le infrastrutture strategiche di Kyiv. Le sirene avevano suonato in tutto il paese, i missili di Mosca erano arrivati a Kyiv, Zaporizhzhia, Leopoli, Vinnytsia, Khmelnytskyi, Dnipro, Odessa, Mykolaïv: la strategia russa era di sfruttare il freddo e il buio, in vista dell’inverno, per rendere più vulnerabile l’Ucraina, l’anno scorso come oggi. Soltanto un giorno dopo gli attacchi, gli ucraini avevano già svuotato i negozi di elettronica attrezzandosi con powerbank e stufe elettriche per sopravvivere ai blackout, insieme a scorte di cibo, acqua e candele. Igor Moiseyev, un un abitante di Kyiv, aveva detto al Washington Post: noi ucraini ormai “siamo preparati e sappiamo esattamente cosa fare e come agire”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE