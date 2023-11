La pace passa dalla distruzione di Hamas (e dalla costruzione di una fase due). Lezione dell'Economist

Cos’è una guerra giusta? Poche ore prima dell’arrivo in Israele di Antony Blinken, segretario di stato americano, l’Economist ha messo in fila con un linguaggio asciutto, con una prosa chiara e con una logica cartesiana le ragioni minime per essere scettici e guardinghi di fronte a un’affermazione apparentemente innocua: “Cessate il fuoco”. In tutto il mondo, scrive l’Economist, si leva il grido per un cessate il fuoco e affinché Israele abbandoni la sua invasione di terra. Ma la verità è che oggi un cessate il fuoco è nemico della pace, perché consentirebbe a Hamas di continuare a governare su Gaza con la forza, con la maggior parte delle sue armi e con i suoi combattenti ancora in grado di arrecare lutti a Israele.

