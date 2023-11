Israele dice di aver ucciso decine di terroristi di Hamas nella notte. Biden: "Pausa per salvare gli ostaggi"

Prosegue l'operazione dell'Esercito israeliano, che ha reso noti nuovi scontri con i miliziani jihadisti. Oggi si riapre il valico di Rafah per l'evacuazione di altri civili

Nella notte, per il sesto giorno di fila, sono proseguite le operazioni dell'Esercito israeliano nella Striscia di Gaza. "I soldati si sono scontrati con numerose cellule terroristiche nel nord della Striscia di Gaza uccidendo decine di terroristi" di Hamas, ha fatto sapere il portavoce dello stesso esercito. I cui membri avrebbero affrontato le milizie jihadiste con "l'assistenza del fuoco dell'artiglieria e dei tank guidando al tempo stesso un attacco aereo con un elicottero e un missile lanciato da una nave", hanno fatto sapere nel dettaglio. L'Idf (Israel Difence Force) ha anche aggiunto che ci sono stati scontri sul campo tra le due fazioni. Non è ancora chiaro quanti morti ci sarebbero tra le file di Hamas. Mentre la Difesa di Israele ha comunicato la morte di 17 soldati dall'inizio dell'operazione a Gaza.

Biden chiede una "pausa umanitaria" per salvare gli ostaggi nella Striscia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto una "pausa umanitaria" per facilitare l'uscita degli ostaggi dalla Striscia. Biden lo ha detto durante un comizio elettorale, rispondendo a una manifestante che chiedeva un "cessate il fuoco". Ieri circa 400 civili hanno percorso il valico di Rafah in direzione sud per lasciare Gaza, dopo un accordo con l'Egitto. Oggi ci si aspetta che possano essere ancora di più.