Il costo del bombardamento israeliano al campo profughi di Jabaliya

Oggi il campo profughi di Jabaliya, a nord di Gaza City, è stato colpito da un bombardamento. Le immagini mostrano un cratere tra gli edifici del più grande tra gli otto campi di Gaza, in cui a luglio, secondo le Nazioni Unite, in un’area piccola ma densamente popolata, vivevano 116.000 palestinesi. Nel suo perimetro conta condomini, scuole, centri sanitari e si trova in una di quelle aree che Israele ha ordinato di evacuare, perché vengono usate dai terroristi di Hamas per organizzare gli attacchi contro Israele. L’esplosione secondo le prime stime dell’Afp, che ha esaminato le immagini, ha causato almeno cinquanta morti e le Forze di difesa israeliane hanno detto che durante l’attacco è stato colpito Ibrahim Biari, il comandante del battaglione centrale Jabaliya, responsabile di aver guidato le Forze d’élite Nukhba il 7 ottobre. I soldati via terra sono riusciti a sequestrare il complesso del battaglione Jabaliya, che comprende anche postazioni per il lancio di missili e un tunnel.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE