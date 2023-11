Dal valico di Rafah si esce, si studia come implementare la via umanitaria

Il valico di Rafah è il punto di congiunzione tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Da lì entrano gli aiuti, escono i camion, e da ieri escono anche le persone. Chiunque e tutto ciò che entra ed esce dal valico è monitorato con attenzione, è una delle condizioni essenziali per passare e a quel valico l’Egitto ha sempre guardato con attenzione. E’ stato difficile aprirlo in entrata, due settimane fa, quando è stato consentito il passaggio degli aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza, e sembrava impossibile giudicando dalla posizione dell’Egitto, che venisse permesso a qualcuno di uscire. Invece martedì notte, il governo egiziano ha annunciato che i cittadini stranieri e i titolari di doppio passaporto, membri di organizzazioni internazionali e feriti sarebbero potuti evacuare in Egitto, dove nel Sinai è stato predisposto un ospedale da campo. Al momento dell’apertura del valico, le persone attendevano accalcate al cancello, proprio in uno dei punti che Hamas negli anni passati aveva distrutto. L’apertura è stata una liberazione. E’ da tre settimane che si negozia, è da tre settimane che si sommano i no, i ritardi, l’attenzione ai dettagli e finalmente è stato raggiunto un accordo attraverso i colloqui tra Israele, Egitto, Hamas, Stati Uniti e Qatar. L’Egitto ha dato istruzioni alle ambasciate straniere per andare ad accogliere i cittadini, si esce in gruppi divisi in base alle nazionalità, ieri sono usciti quattro italiani e altri europei e americani. I negoziati sono complicati dal fatto che Israele e Hamas non comunicano, il Qatar è un mediatore che lo stato ebraico guarda con attenzione, ma è anche l’unico in questo momento su cui hanno scommesso gli Stati Uniti.

