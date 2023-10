Al Consiglio europeo ci si divide su tutto e prevalgono gli interessi nazionali

L’Unione europea sta tornando allo status quo ante l’unità e la determinazione mostrate all’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina e la prova è arrivata dal vertice di giovedì e venerdì. Sul medio oriente il Consiglio europeo ha trovato un’intesa su un testo che chiede “corridoi umanitari e pause per necessità umanitarie” a Gaza, ma i ventisette sono divisi sulla strategia. La Germania guida un gruppo di paesi che non vuole legare le mani a Israele nella risposta a Hamas. La Spagna e la Francia sono alla testa di un altro gruppo che sostiene il cessate il fuoco pensando più ai rapporti con il mondo arabo o alle opinioni pubbliche interne. I leader sono spaccati sulla revisione del bilancio 2021-27, che ha bisogno di più risorse per l’Ucraina, le migrazioni e l’aumento degli interessi sul debito comune di NextGenerationEu. I frugali non vogliono mettere mano al portafoglio e chiedono tagli.

