Un alleato di Netanyahu dice sulla tv russa: aiuteremo Kyiv a vincere

Amir Weitmann è un membro di spicco del Likud, il partito del premier Benjamin Netanyahu, un politico che fino a questo momento si era occupato soprattutto di economia, professando una grande passione per il libero mercato. Dopo l’esplosione all’ospedale al Ahli di Gaza è stato invitato a intervenire a Rt, l’emittente del Cremlino che un tempo si chiamava Russia today e che ha tuttora, il compito di raccontare la versione di Mosca dei fatti. Weitmann ha approfittato dell’invito per raccontare la versione israeliana su come proseguirà la guerra russa contro l’Ucraina, un conflitto dal quale finora Gerusalemme si era tenuta a distanza, sia perché concentrata sulla propria sicurezza sia per il rapporto con la Russia. Weitmann è stato chiarissimo, ha detto: “Distruggeremo Hamas e poi ci assicureremo che l’Ucraina vinca contro la Russia, perché la Russia sostiene Hamas e il genocidio di Israele. La Russia pagherà”.

