Dopo un breve negoziato lontano dai riflettori, Polonia, Lituania e Ucraina hanno raggiunto un accordo per facilitare l’esportazione di grano ucraino e alleviare la tensione tra Varsavia e Kyiv che ha alimentato la cosiddetta “stanchezza” degli alleati occidentali nel sostenere gli ucraini contro l’aggressione russa. L’accordo entra in vigore da oggi e prevede il trasferimento dei controlli su grano e cereali dal confine polacco-ucraino al porto lituano di Klaipeda, creando un corridoio terrestre che semplifica le operazioni di transito delle esportazioni agroalimentari ucraine consentendo di raggiungere via mare i mercati di tutto il mondo. Questa decisione ridurrà la tensione tra i paesi coinvolti nella disputa, un contenzioso alimentato dalle dinamiche perverse della campagna elettorale polacca per le elezioni politiche del 15 ottobre.

