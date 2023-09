Le occasioni che l'Italia rischia di sprecare di fronte al flop cinese

La giornata di ieri ha offerto agli osservatori due dati economici su cui riflettere. Il primo dato sarà oggi sulle prime pagine di molti giornali, il secondo sarà forse sulle prime pagine di qualche giornale internazionale. Il primo dato, poco confortante ma non ancora del tutto preoccupante, è quello che riguarda l’andamento dell’Eurozona. Ieri la Commissione europea ha aggiornato le stime di primavera limando al ribasso le prospettive di crescita. A maggio, si prevedeva una crescita dell’1,1 per cento nel 2023 e dell’1,6 nel 2024. Oggi la stima è +0,8 nel 2023, +1,3 nel 2024 (stima italiana: +0,9 per cento per il 2023, contro una precedente previsione da +1,2, e +0,8 per cento per il 2024, contro la precedente previsione del +1,1). La seconda notizia, meno immediata ma più rilevante, è quella che arriva dalla Cina e non riguarda il lento e saggio allontanamento dell’Italia dal memorandum della Via della seta firmato con la Cina tra il 2018 e il 2019. Ieri il governo cinese ha ufficialmente previsto una crescita di “circa il 5 per cento” quest’anno, dopo una crescita del 5,5 per cento nel primo semestre e del 3 per cento lo scorso anno. E contestualmente, sei istituzioni finanziarie internazionali (da Barclays a JPMorgan Chase fino a Ubs) hanno abbassato le loro previsioni di crescita annuale per l’economia cinese nel 2023 a causa del calo della domanda di esportazioni e di una persistente crisi immobiliare. In calo rispetto alla stima di inizio anno (che era del +5,8) e in calo rispetto al trend a cui la Cina ci aveva abituato prima del Covid (6 per cento circa prima della pandemia, più 10 per cento annuo tra il 2003 e il 2010). Il dato economico cinese è interessante perché arriva al culmine di un’estate drammatica vissuta da Xi Jinping.

