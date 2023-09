Il monito distensivo di Gentiloni a Meloni. Ma l'Italia cresce meno

L’Unione europea evita “la recessione” ma la crescita è ridotta. Per Roma sarà un autunno complicato, mentre per alcuni la Germania in recessione è il nuovo malato d'Europa

Bruxelles. Paolo Gentiloni ha risposto alle accuse lanciate da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani con una battuta distensiva, che è anche un avvertimento. “Non voglio partecipare a polemiche che danneggiano l’Italia”, ha detto il commissario all’Economia, dopo aver presentato le previsioni economiche estive. Il taglio delle stime di crescita per l’Italia è una ragione in più per evitare futili scontri. L’invito di Gentiloni è a tornare a fare gioco di squadra per il bene del paese.