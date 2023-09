Il contro-G20 a Kyiv: alla Yes conference è chiaro che la vittoria dell'Ucraina è cruciale

Nelle stesse ore in cui in India andava in scena il G20, a Kyiv i sostenitori dell’Ucraina si sono riuniti in una gigantesca “war room” fatta di leader politici, esperti, giornalisti e imprenditori per discutere di quanto sia necessaria, urgente e cruciale la sconfitta di Vladimir Putin

Nelle stesse ore in cui il consesso internazionale del G20 si rassegnava alla cautela e alle pretese della Russia, a Kyiv i sostenitori dell’Ucraina si sono riuniti in una gigantesca “war room” fatta di leader politici, esperti, giornalisti e imprenditori per discutere di quanto sia necessaria, urgente e cruciale la sconfitta di Vladimir Putin per tutto il mondo. “Il dilemma è molto semplice: bisogna contenere la guerra contro l’Ucraina o voi, noi e tutto il genere umano dovrà combattere in futuro un conflitto globale", ha detto Victor Pinchuk aprendo i lavori della Yalta European Strategy (Yes), una conferenza che si tiene da molti anni e che ha cambiato location dal 2014: prima era a Yalta, in Crimea, oggi è a Kyiv, visto che Putin ha occupato la penisola. Pinchuk è l’ideatore di questo incontro: è un oligarca molto influente con un enorme nwetwork internazionale. Il suo nome e i suoi affari fanno storcere il naso a molti ucraini perché è considerato l’espressione di un’Ucraina che non ha saputo costruirsi, dopo l’indipendenza, un sistema statale realmente sano e indipendente: Pinchuk è sposato con la figlia dell’ex presidente ucraino Kuchma e per le nuove generazioni rappresenta un potere opaco più attento ai propri interessi e alle proprie correnti che all’interesse nazionale.