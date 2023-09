No, la Nato non vuole la guerra con la Russia: l'incidente in Romania lo dimostra

La Nato non ha nessuna intenzione di entrare in guerra con la Russia, come invece ripete di continuo la propaganda del Cremlino, e basterebbe a dimostrarlo l’ultimo episodio sui frammenti di drone trovati in Romania, un paese membro dell’Alleanza atlantica. Alcuni giorni fa, durante uno dei bombardamenti massicci della Russia contro i porti ucraini, i droni di fabbricazione iraniana avevano colpito il porto di Izmail, non distante dal confine romeno. Il ministero degli Esteri ucraino aveva dichiarato che i droni si erano schiantati nel territorio della Romania. Aveva prima citato informazioni del Servizio statale della guardie di frontiera, poi quando la Romania aveva smentito categoricamente, aveva mostrato delle immagini. Bucarest aveva aggiunto che il suo confine è sempre monitorato e non erano state rilevate minacce russe, ma le parole di oggi del ministero della Difesa e del presidente romeno sono diverse. Entrambi hanno confermato la presenza di frammenti drone, dando ragione a Kyiv, e hanno aperto un’inchiesta “urgente e professionale” per accertare la provenienza dell’arma.

