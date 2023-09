Nel punto vitale della controffensiva

Gli ucraini più a sud, i più vicini alla meta finale e al loro mare, sono i soldati dell’Ottantaduesima brigata. Si trovano a metà strada tra la città di Zaporizhzhia e quella di Melitopol. E a circa metà strada tra il punto di partenza della controffensiva che ieri ha compiuto tre mesi e quello anelato (e possibile) di arrivo: Tokmak. I soldati sono ai bordi di un villaggio minuscolo che si chiama Verbove, addosso a una linea di confine tra i due eserciti che si vede nitidamente dai satelliti: è una striscia spessa color sabbia che sembra disegnata con il righello da un bambino, ma è fatta di trincee che collegano bunker e postazioni di tiro fortificate, quindi di trappole mortali. La fase più importante della controffensiva è questa, anche se la descrizione di villaggi disabitati, tutti uguali, con nomi composti soltanto da consonanti quasi impossibili da memorizzare, può ingannare. Nella zona più micidiale per l’avanzata non ci sono punti di riferimento famosi, ma è in quella fascia di territoro anonima racchiusa tra Verbove e Tokmak che si concentrano le linee di difesa costruite dai soldati russi con perizia per mesi, dal novembre 2022 fino a maggio, su ordine di un generale intelligente e traditore, Sergey Surovikin. Raggiungere Tokmak, per Kyiv, significherebbe aver superato il peggio. E per l’Ottantaduesima brigata essere arrivati a Verbove – sudati e sporchi di terra, dopo aver sopportato un numero di perdite enorme che è un segreto militare ben custodito – significa essersi lasciati alle spalle almeno in quel punto un nemico che è forse il più insidioso di questa controffensiva: le mine.

