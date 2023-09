I russi reclutano soldati cubani in Ucraina. L'Avana denuncia il “mercenarismo”

Il governo dell’Avana è furibondo con la Russia che starebbe arruolando cittadini cubani per combattere in Ucraina. Lo ha denunciato lunedì il ministero degli Esteri di Cuba con un comunicato: “Stiamo lavorando alla neutralizzazione e allo smantellamento di una rete di traffico di esseri umani che opera dalla Russia per incorporare i cittadini cubani che vivono lì, e anche alcuni a Cuba, nelle forze militari che partecipano alle operazioni di guerra in Ucraina”. Il ministro degli Esteri Bruno Rodríguez Parrilla ha assicurato che il governo cubano “agisce con la forza della legge” contro queste operazioni, in un messaggio sul suo account X, ex Twitter. E ha aggiunto di aver avviato “procedimenti penali contro le persone coinvolte in queste attività”, sottolineando il suo netto rifiuto al “mercenarismo”. Secondo lui, Cuba non fa parte del conflitto armato in Ucraina e agirà dunque con vigore contro coloro che partecipano a qualsiasi forma di traffico di esseri umani dal territoriocubano con scopo di reclutamento o mercenarismo affinché i propri cittadini prendano le armi contro qualsiasi paese.

