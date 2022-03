Cosa ne è delle sfere d'influenza della Russia se Cuba non ne fa più parte

Assieme alla Russia, contro la risoluzione ES 11/1 con cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato l’attacco all’Ucraina hanno votato Bielorussia, Corea del nord, Siria ed Eritrea, ma non Cuba e Nicaragua, che si sono astenute. Non figurava tra i no neanche il Venezuela, ma in quanto escluso dal voto per morosità. Erano questi tre i governi latino-americani che avevano espressamente approvato l’offensiva di Vladimir Putin. La stampa ufficiale cubana l’aveva definita una “operazione militare speciale” in difesa del Donbas, mentre poche ore prima dell’attacco il presidente Díaz-Canel riceveva il presidente della Duma Viacheslav Volodin. Subito dopo Volodin è stato ricevuto e omaggiato in Nicaragua, che tre giorni prima aveva aggiunto il riconoscimento di Donetsk e Luhansk a quelli di Abkhazia e Ossezia del sud (dopo il conflitto in Georgia); alla fine del 2020 aveva pure stabilito un consolato in Crimea.

