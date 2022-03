"Embargo sul gas per far collassare Mosca. I negoziati? Nessuno si fida più di Putin"

La deputata ucraina Inna Sovsun ci spiega perché c'è poco da sperare nelle trattative tra le due delegazioni: “Loro ci vogliono morti, noi vogliamo vivere e un compromesso su questo punto non si può trovare. Le sanzioni non sono sufficienti"

Berlino. “Fidarsi di quello che offrono i russi è semplicemente impossibile”. Inna Sovsun parla schietto. La deputata al Parlamento ucraino per il partito Golos (“Voce”) ci riceve su Skype spiegandoci di trovarsi “in un luogo sicuro”. Sovsun, docente di Scienze Politiche alla National University of Kyiv-Mohyla Academy e viceministra dell’Istruzione, sul round di colloqui di oggi a Brest tra la delegazione ucraina e quella russa non fa affidamento.