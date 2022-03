L'avanzata della Russia in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti

La colonna di carri armati russi è alle porte di Kyiv e in molti fuggono. Kharkiv e Mariupol resistono, mentre la città portuale di Kherson è sotto il controllo dell'esercito russo. Oggi riprendono i negoziati

L'ottavo giorno di guerra si apre con la prospettiva dei negoziati tra le delegazioni dell'Ucraina e della Russia, mentre sul campo l'avanzata dei soldati di Putin continua. La resistenza ucraina ha ceduto a Kherson, citta chiave per il corridoio sud del paese, mentre la colonna di carri armati russi alle porte della capitale ucraina ha spinto in molti alla fuga. A Kyiv sono state udite e riprese in video potenti esplosioni, ma non è chiaro quali fossero gli obiettivi. Nella città portuale di Mariupol si teme che centinaia di persone siano morte dopo ore di bombardamenti prolungati, ma l'esercito ucraino afferma che la città rimane ancora sotto il suo controllo. Anche Kharkhiv, la seconda città del paese, è sotto le bombe.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare alla nazione con un nuovo video in cui elogia il coraggio dei cittadini nel difendere il proprio paese. Ma in molti cercano di mettersi in salvo: secondo l'Onu hanno già lasciato l'Ucraina più di un milione di persone. Ieri entrambe le delegazioni hanno fornito alcuni numeri ufficiali sulle vittime: l'Ucraina parla di più di duemila civili uccisi; la Russia ha dichiarato per la prima volta di aver subito pesanti perdite militari, con 498 soldati uccisi e altri 1.597 feriti.

