Putin si trattiene, non aggredisce Kyiv come potrebbe. Vuol dire che si negozia sottobanco

Kyiv, dal nostro inviato. C’è un errore di interpretazione. E’ vero che i russi bombardano senza pietà città come Mariupol’ e Kharkiv, ma risparmiano il bersaglio più importante che è la capitale Kyiv – il luogo che decide chi vincerà la guerra. Potrebbero fare molto di più e invece non lo fanno. La Difesa russa martedì sera aveva annunciato che avrebbe bombardato con gli aerei i comandi dell’intelligence ucraina, ma poi non lo ha fatto. Sono edifici nel centro della città, in mezzo a palazzi delle istituzioni e a meraviglie storiche come la cattedrale di Santa Sofia, ma almeno per ora i russi hanno scelto di non colpire – se non il ripetitore della televisione. Intanto l’evacuazione di massa della popolazione civile di Kyiv dalla stazione centrale, con la gente che abborda i treni messi a disposizione gratis e spintona per l’ultimo posto, procede giorno e notte. Ma anche qui c’è qualcosa di strano. Agli aerei di Putin basterebbe colpire le rotaie che escono dalla capitale per fermare tutto e creare il panico: immaginarsi gli sfollati che restano imbottigliati dentro la città sul punto di essere assediata. Ma almeno per adesso i piloti russi non hanno ricevuto questo ordine. Anche nella percezione c’è qualcosa di sospeso, che deve ancora accadere. Fino a martedì gli allarmi aerei erano considerati un “al lupo, al lupo”, ma il lupo non arrivava mai, la faccenda finiva con uno spostamento svogliato nei bunker e niente più. L’allarme squillava ogni due ore e la gente in strada non correva nemmeno.

