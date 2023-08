Darmanin lancia la sua campagna per l'Eliseo come argine al lepenismo

I suoi fedelissimi dicono che ci sarà un “avant” e un “après” il prossimo 27 agosto, quando a Tourcoing Gérald Darmanin poserà il primo mattone del suo piano per l’Eliseo nel 2027. Il ministro dell’Interno francese non fa più mistero delle sue ambizioni presidenziali. Fra quattro anni Emmanuel Macron non potrà più ricandidarsi per sopraggiunti limiti di mandato, e Darmanin già oggi parla come un candidato in piena campagna elettorale, tra accuse a una “gauche bobò-liberale” che giudica disconnessa dalla realtà e un invito a riparare il legame lacerato con le classi popolari, per non lasciarle in balìa degli estremismi di destra (Marine Le Pen e Éric Zemmour) e di sinistra (Jean-Luc Mélenchon). “Ciò che mi interessa non è più guardare ciò che è accaduto nel 2017 e nel 2022. Ciò che mi preoccupa ora è ciò che accadrà nel 2027”, ha dichiarato Darmanin in un colloquio col Figaro, prima di aggiungere: “Non dobbiamo consegnare il nostro futuro nelle mani della tecnica e dei tecnici utilizzando parole che i francesi non sempre capiscono. Dobbiamo parlare con il cuore, non con le statistiche”.

